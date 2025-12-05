Директория на компаниите
Brown-Forman
Средното общо възнаграждение за Анализатор на данни in Mexico в Brown-Forman варира от MX$303K до MX$424K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Brown-Forman. Последна актуализация: 12/5/2025

Средно общо възнаграждение

$17.5K - $20.4K
Mexico
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$16.2K$17.5K$20.4K$22.7K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Brown-Forman?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Анализатор на данни в Brown-Forman in Mexico е с годишно общо възнаграждение от MX$423,954. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Brown-Forman за позицията Анализатор на данни in Mexico е MX$302,824.

