Директория на компаниите
Brooklyn Chinese-American Association
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

Brooklyn Chinese-American Association Софтуерен инженер Заплати

Средното общо възнаграждение за Софтуерен инженер in Ghana в Brooklyn Chinese-American Association варира от GHS 1.37M до GHS 1.91M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Brooklyn Chinese-American Association. Последна актуализация: 12/5/2025

Средно общо възнаграждение

$136K - $160K
Ghana
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$127K$136K$160K$176K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 3 още Софтуерен инженер заявки в Brooklyn Chinese-American Association за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата


Допринеси
Какви са кариерните нива в Brooklyn Chinese-American Association?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Brooklyn Chinese-American Association in Ghana е с годишно общо възнаграждение от GHS 1,911,335. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Brooklyn Chinese-American Association за позицията Софтуерен инженер in Ghana е GHS 1,372,240.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Brooklyn Chinese-American Association

Свързани компании

  • Square
  • Apple
  • Facebook
  • Pinterest
  • Microsoft
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/brooklyn-chinese-american-association/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.