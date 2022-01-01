Директория на компаниите
Brex
Brex Заплати

Заплатата в Brex варира от $27,078 общо възнаграждение годишно за Рекрутър в долния край до $630,000 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Brex. Последно актуализирано: 8/28/2025

$160K

Софтуерен инженер
L1 $246K
L2 $242K
L3 $286K
L4 $376K
L5 $584K

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Продъкшън софтуер инженер

Специалист по данни
L4 $195K
L5 $395K
Продуктов мениджър
Median $440K

Мениджър софтуерно инженерство
L5 $613K
L6 $630K
Продажби
Median $260K
Клиентско обслужване
Median $47.9K
Бизнес развитие
Median $200K
Маркетинг
Median $174K
Продуктов дизайнер
Median $290K
Технически програмен мениджър
Median $278K
Мениджър бизнес операции
$181K
Бизнес аналитик
$81.3K
Финансов аналитик
$146K
Програмен мениджър
$245K
Рекрутър
$27.1K
Аналитик по киберсигурност
$199K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Brex, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

7 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

ЧЗВ

El puesto con mayor remuneración reportado en Brex es Мениджър софтуерно инженерство at the L6 level con una compensación total anual de $630,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Brex es $245,250.

