Директория на компаниите
Brandt Information Services
Работите тук? Заявете вашата компания
Топ прозрения
  • Споделете нещо уникално за Brandt Information Services, което може да помогне на други (напр. съвети за интервю, избор на екипи, уникална култура и т.н.).
    • За нас

    Since 1985, Brandt has provided local, state, and federal agencies with large-scale technology solutions using best in class industry experience from our development projects and implementations.

    http://www.brandtinfo.com
    Уебсайт
    1985
    Година на основаване
    240
    Брой служители
    $10M-$50M
    Прогнозни приходи
    Централа

    Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

    Абонирайте се за верифицирани оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

    Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

    Препоръчани работни места

      Не са намерени препоръчани работни места за Brandt Information Services

    Свързани компании

    • AlphaSense
    • LeverX
    • Arcesium
    • SoftServe
    • MRI Software
    • Вижте всички компании ➜

    Други ресурси