Bowery Farming
Bowery Farming Заплати

Диапазонът на заплатите на Bowery Farming варира от $137,700 в общо възнаграждение годишно за Машинен инженер в долния край до $298,500 за Експерт по данни в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Bowery Farming. Последна актуализация: 8/20/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $155K
Експерт по данни
$299K
Машинен инженер
$138K

Продуктов мениджър
$188K
La compensació total anual mediana informada a Bowery Farming és de $171,580.

