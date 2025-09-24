Възнаграждението за Мениджър софтуерно инженерство in United States в Bosch Global възлiza на $192K на year за SL1. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $192K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Bosch Global. Последна актуализация: 9/24/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
EG16
$ --
$ --
$ --
$ --
SL1
$192K
$168K
$0
$23.5K
SL2
$ --
$ --
$ --
$ --
SL3
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
