Възнаграждението за Софтуерен инженер in Germany в Bosch Global варира от €67.5K на year за EG12 до €76.7K на year за SL4. Медианният year пакет за възнаграждение in Germany възлiza на €88.7K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Bosch Global. Последна актуализация: 9/24/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
EG12
(Начално ниво)
€67.5K
€65.1K
€0
€2.4K
EG13
€77.6K
€69K
€0
€8.6K
EG14
€83.6K
€80.8K
€0
€2.8K
EG15
Senior SWE
€90.4K
€89.2K
€0
€1.2K
Виж 5 още нива
€142K

Последни подадени заплати
Какви са кариерните нива в Bosch Global?

Включени длъжности

Машин лърнинг инженер

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

Дейта инженер

Продъкшън софтуер инженер

Системс инженер

Рисърч сайънтист

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Bosch Global in Germany е с годишно общо възнаграждение от €117,869. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Bosch Global за позицията Софтуерен инженер in Germany е €86,928.

Други ресурси