Възнаграждението за Софтуерен инженер in Germany в Bosch Global варира от €67.5K на year за EG12 до €76.7K на year за SL4. Медианният year пакет за възнаграждение in Germany възлiza на €88.7K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Bosch Global. Последна актуализация: 9/24/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
EG12
€67.5K
€65.1K
€0
€2.4K
EG13
€77.6K
€69K
€0
€8.6K
EG14
€83.6K
€80.8K
€0
€2.8K
EG15
€90.4K
€89.2K
€0
€1.2K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включени длъжностиПодай нова длъжност