Bosch Global Софтуерен инженер Заплати

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Germany в Bosch Global варира от €67.5K на year за EG12 до €76.7K на year за SL4. Медианният year пакет за възнаграждение in Germany възлiza на €88.7K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Bosch Global. Последна актуализация: 9/24/2025

Средна Възнаграждение по Ниво Добави възнагр. Сравни нива

€142K Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от €27 хил.+ (понякога €270 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати

​ Филтър на таблицата Абонирай се Добави Добави възнаграждение Добави възнаграждение

Компания Местоположение | Дата Ниво Етикет Години опит Общо / В компанията Обща компенсация ( EUR ) Основна | Акции (год.) | Бонус Няма намерени заплати Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Рекрутиране? Създайте интерактивно предложение

Допринеси

Какъв е графикът за придобиване в Bosch Global ?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти . Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече → Въведете вашия имейл Въведете вашия имейл Абонирайте се Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

Включени длъжности Подай нова длъжност