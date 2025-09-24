Директория на компаниите
Bosch Global
Bosch Global Аналитик по киберсигурност Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Аналитик по киберсигурност в Bosch Global възлиза на €72.8K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Bosch Global. Последна актуализация: 9/24/2025

Средна заплата
company icon
Bosch Global
SAP Security
Stuttgart, BW, Germany
Общо годишно
€72.8K
Ниво
Senior
Основна
€72.8K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Години в компанията
7 Години
Години опит
7 Години
€142K

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Аналитик по киберсигурност в Bosch Global е с годишно общо възнаграждение от €76,809. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Bosch Global за позицията Аналитик по киберсигурност е €72,753.

Други ресурси