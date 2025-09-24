Директория на компаниите
Bosch Global
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Research Scientist

  • Всички заплати в Research Scientist

Bosch Global Research Scientist Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Research Scientist in United States в Bosch Global възлиза на $145K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Bosch Global. Последна актуализация: 9/24/2025

Средна заплата
company icon
Bosch Global
Research Scientist
Pittsburgh, PA
Общо годишно
$145K
Ниво
E3
Основна
$134K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$11K
Години в компанията
1 Година
Години опит
0 Години
Какви са кариерните нива в Bosch Global?

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Research Scientist оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за jobFamilies.Research Scientist в Bosch Global in United States е с годишно общо възнаграждение от $291,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Bosch Global за позицията jobFamilies.Research Scientist in United States е $144,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Bosch Global

Свързани компании

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси