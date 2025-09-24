Директория на компаниите
Bosch Global
Bosch Global Проектен мениджър Заплати

Възнаграждението за Проектен мениджър in Germany в Bosch Global варира от €115K на year за EG15 до €104K на year за EG16. Медианният year пакет за възнаграждение in Germany възлiza на €110K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Bosch Global. Последна актуализация: 9/24/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
EG12
€ --
€ --
€ --
€ --
EG13
€ --
€ --
€ --
€ --
EG14
€ --
€ --
€ --
€ --
EG15
€115K
€103K
€0
€11.8K
Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от €27 хил.+ (понякога €270 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Допринеси
Какви са кариерните нива в Bosch Global?

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Проектен мениджър at Bosch Global in Germany sits at a yearly total compensation of €131,839. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bosch Global for the Проектен мениджър role in Germany is €112,134.

