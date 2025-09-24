Възнаграждението за Продуктов мениджър in Germany в Bosch Global варира от €99.9K на year за EG15 до €94.6K на year за EG16. Медианният year пакет за възнаграждение in Germany възлiza на €107K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Bosch Global. Последна актуализация: 9/24/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
EG12
€ --
€ --
€ --
€ --
EG13
€ --
€ --
€ --
€ --
EG14
€ --
€ --
€ --
€ --
EG15
€99.9K
€95.3K
€0
€4.7K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
