Bosch Global Информационен технолог (ИТ) Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Информационен технолог (ИТ) в Bosch Global възлиза на €88.2K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Bosch Global. Последна актуализация: 9/24/2025

Средна заплата
company icon
Bosch Global
Software Engineer
hidden
Общо годишно
€88.2K
Ниво
hidden
Основна
€88.2K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Години в компанията
5-10 Години
Години опит
11+ Години
Какви са кариерните нива в Bosch Global?

€142K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
ЧЗВ

Bosch Global में Информационен технолог (ИТ) के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज €124,926 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Bosch Global में Информационен технолог (ИТ) भूमिका के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा €88,233 है।

