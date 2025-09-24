Директория на компаниите
Bosch Global
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Човешки ресурси

  • Всички заплати в Човешки ресурси

Bosch Global Човешки ресурси Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Човешки ресурси in India в Bosch Global възлиза на ₹605K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Bosch Global. Последна актуализация: 9/24/2025

Средна заплата
company icon
Bosch Global
Human Resources
Bengaluru, KA, India
Общо годишно
₹605K
Ниво
Management Apprenctice
Основна
₹605K
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Години в компанията
1 Година
Години опит
1 Година
Какви са кариерните нива в Bosch Global?

₹13.98M

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от ₹2,621 хил.+ (понякога ₹2,6210 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Човешки ресурси оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Човешки ресурси в Bosch Global in India е с годишно общо възнаграждение от ₹2,018,030. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Bosch Global за позицията Човешки ресурси in India е ₹605,173.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Bosch Global

Свързани компании

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси