Възнаграждението за Специалист по данни in India в Bosch Global възлiza на ₹2.41M на year за EG14. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹1.58M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Bosch Global. Последна актуализация: 9/24/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
EG12
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
EG13
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
EG14
₹2.41M
₹2.34M
₹0
₹70.5K
EG15
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
