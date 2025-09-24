Директория на компаниите
Bosch Global
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Мениджър анализ на данни

  • Всички заплати в Мениджър анализ на данни

Bosch Global Мениджър анализ на данни Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Мениджър анализ на данни in Germany в Bosch Global възлиза на €111K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Bosch Global. Последна актуализация: 9/24/2025

Средна заплата
company icon
Bosch Global
Senior Manager
Stuttgart, BW, Germany
Общо годишно
€111K
Ниво
SL1
Основна
€111K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Години в компанията
12 Години
Години опит
15 Години
Какви са кариерните нива в Bosch Global?

€142K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от €27 хил.+ (понякога €270 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Мениджър анализ на данни оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Мениджър анализ на данни sa Bosch Global in Germany ay may taunang kabuuang bayad na €136,218. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Bosch Global para sa Мениджър анализ на данни role in Germany ay €111,234.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Bosch Global

Свързани компании

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси