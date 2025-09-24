Директория на компаниите
Bosch Global
Bosch Global Аналитик данни Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Аналитик данни in Singapore в Bosch Global възлиза на SGD 81.3K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Bosch Global. Последна актуализация: 9/24/2025

Средна заплата
company icon
Bosch Global
Data Analyst
Singapore, SG, Singapore
Общо годишно
SGD 81.3K
Ниво
L2
Основна
SGD 71.1K
Stock (/yr)
SGD 0
Бонус
SGD 10.2K
Години в компанията
2 Години
Години опит
2 Години
Какви са кариерните нива в Bosch Global?

SGD 210K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Допринеси

ЧЗВ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Аналитик данни bei Bosch Global in Singapore liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von SGD 83,695. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Bosch Global für die Position Аналитик данни in Singapore beträgt SGD 81,314.

