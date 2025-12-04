Директория на компаниите
Boom! By Cindy Joseph
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Административен асистент

  • Всички заплати в Административен асистент

Boom! By Cindy Joseph Административен асистент Заплати

Средното общо възнаграждение за Административен асистент in Pakistan в Boom! By Cindy Joseph варира от PKR 3.43M до PKR 4.87M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Boom! By Cindy Joseph. Последна актуализация: 12/4/2025

Средно общо възнаграждение

$13.8K - $16.4K
Pakistan
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$12.2K$13.8K$16.4K$17.3K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 3 още Административен асистент заявки в Boom! By Cindy Joseph за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата


Допринеси
Какви са кариерните нива в Boom! By Cindy Joseph?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Административен асистент оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Административен асистент в Boom! By Cindy Joseph in Pakistan е с годишно общо възнаграждение от PKR 4,869,451. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Boom! By Cindy Joseph за позицията Административен асистент in Pakistan е PKR 3,429,787.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Boom! By Cindy Joseph

Свързани компании

  • PayPal
  • Intuit
  • Microsoft
  • Lyft
  • LinkedIn
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/boom-by-cindy-joseph/salaries/administrative-assistant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.