Bombora
Bombora Заплати

Диапазонът на заплатите на Bombora варира от $109,450 в общо възнаграждение годишно за Продуктов мениджър в долния край до $151,875 за Експерт по данни в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Bombora. Последна актуализация: 8/20/2025

$160K

Експерт по данни
Median $152K
Софтуерен инженер
Median $147K
Продуктов мениджър
$109K

ЧЗВ

The highest paying role reported at Bombora is Експерт по данни with a yearly total compensation of $151,875. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bombora is $147,000.

