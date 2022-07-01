BlueHalo Заплати

Директория на компаниите
BlueHalo
Заплатата в BlueHalo варира от $110,129 общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $246,225 за Технически програмен мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на BlueHalo. Последно актуализирано: 8/31/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $120K

Фул-стак софтуер инженер

Хардуерен инженер
Median $203K
Продуктов дизайнер
$110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Технически програмен мениджър
$246K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в BlueHalo е Технически програмен мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $246,225. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в BlueHalo е $161,500.

