Директория на компаниите
BlueDot
BlueDot Заплати

Заплатата в BlueDot варира от $64,974 общо възнаграждение годишно за Финансов аналитик в долния край до $112,110 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на BlueDot. Последно актуализирано: 8/31/2025

$160K

Специалист по данни
$79.1K
Финансов аналитик
$65K
Продуктов дизайнер
$88.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Продуктов мениджър
$112K
Софтуерен инженер
$109K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в BlueDot е Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $112,110. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в BlueDot е $88,271.

