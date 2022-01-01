Директория на компаниите
BlueCat
Работите тук? Заявете вашата компания

BlueCat Заплати

Заплатата в BlueCat варира от $74,625 общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $254,720 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на BlueCat. Последно актуализирано: 8/31/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Продуктов дизайнер
$74.6K
Продуктов мениджър
$129K
Продажби
$132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Софтуерен инженер
$255K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в BlueCat е Софтуерен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $254,720. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в BlueCat е $130,417.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за BlueCat

Свързани компании

  • SOTI
  • Avigilon
  • Bosch Global
  • BlueDot
  • FLIR Systems
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси