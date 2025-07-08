Директория на компаниите
Blue Cross Blue Shield of Michigan
Blue Cross Blue Shield of Michigan Заплати

Заплатата в Blue Cross Blue Shield of Michigan варира от $64,521 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $153,326 за Информационен технолог (ИТ) в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Blue Cross Blue Shield of Michigan. Последно актуализирано: 8/31/2025

$160K

Бизнес аналитик
$70.6K
Аналитик данни
$74.5K
Специалист по данни
$80.8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Информационен технолог (ИТ)
$153K
Софтуерен инженер
$64.5K
ЧЗВ

The highest paying role reported at Blue Cross Blue Shield of Michigan is Информационен технолог (ИТ) at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $153,326. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blue Cross Blue Shield of Michigan is $74,535.

