Директория на компаниите
Blue Cross and Blue Shield of Kansas
Работите тук? Заявете вашата компания

Blue Cross and Blue Shield of Kansas Заплати

Заплатата в Blue Cross and Blue Shield of Kansas варира от $90,450 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $140,700 за Специалист по данни в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Blue Cross and Blue Shield of Kansas. Последно актуализирано: 8/31/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Аналитик данни
$103K
Специалист по данни
$141K
Софтуерен инженер
$90.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

The highest paying role reported at Blue Cross and Blue Shield of Kansas is Специалист по данни at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $140,700. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blue Cross and Blue Shield of Kansas is $103,490.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Blue Cross and Blue Shield of Kansas

Свързани компании

  • Intuit
  • Lyft
  • LinkedIn
  • SoFi
  • Microsoft
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси