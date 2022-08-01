Blue Apron Заплати

Директория на компаниите
Заплатата в Blue Apron варира от $140,000 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $229,643 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Blue Apron. Последно актуализирано: 8/31/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $140K
Маркетинг
$161K
Маркетингови операции
$157K

Мениджър софтуерно инженерство
$230K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Blue Apron е Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $229,643. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Blue Apron е $158,980.

Други ресурси