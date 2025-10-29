Директория на компаниите
Bloomreach
Bloomreach Софтуерен инженер Заплати

Възнаграждението за Софтуерен инженер in India в Bloomreach варира от ₹4.68M на year за Software Engineer до ₹6.13M на year за Senior Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹5.18M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Bloomreach. Последна актуализация: 10/29/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Junior Software Engineer
(Начално ниво)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer
₹4.68M
₹4.18M
₹369K
₹128K
Senior Software Engineer
₹6.13M
₹4.93M
₹831K
₹363K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Какви са кариерните нива в Bloomreach?

Включени длъжности

Full-Stack софтуерен инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Bloomreach in India е с годишно общо възнаграждение от ₹6,563,485. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Bloomreach за позицията Софтуерен инженер in India е ₹4,396,615.

