Възнаграждението за Софтуерен инженер in India в Bloomreach варира от ₹4.68M на year за Software Engineer до ₹6.13M на year за Senior Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹5.18M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Bloomreach. Последна актуализация: 10/29/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Junior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer
₹4.68M
₹4.18M
₹369K
₹128K
Senior Software Engineer
₹6.13M
₹4.93M
₹831K
₹363K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
