Възнаграждението за Сайт рилайабилити инженер in New York City Area в Bloomberg варира от $186K на year за Software Engineer до $275K на year за Senior Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in New York City Area възлiza на $250K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Bloomberg. Последна актуализация: 10/7/2025

Име на ниво Общо Основна Акции ( /yr ) Бонус Software Engineer ( Начално ниво ) $186K $169K $10.6K $6.7K Senior Software Engineer $275K $222K $0 $52.8K

Последни подадени заплати

График на придобиване Основен 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 В Bloomberg, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване: 25 % се придобива в 1st - ГОД ( 25.00 % годишно )

25 % се придобива в 2nd - ГОД ( 2.08 % месечно )

25 % се придобива в 3rd - ГОД ( 2.08 % месечно )

25 % се придобива в 4th - ГОД ( 2.08 % месечно )

Какъв е графикът за придобиване в Bloomberg ?

