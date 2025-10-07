Възнаграждението за Юнивърсити рекрутър in United States в Bloomberg възлiza на $114K на year за Recruiter. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $105K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Bloomberg. Последна актуализация: 10/7/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
Recruiter
$114K
$109K
$0
$5K
Senior Recruiter
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Bloomberg, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)