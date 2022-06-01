Директория на компаниите
Bloom Energy
Bloom Energy Заплати

Диапазонът на заплатите на Bloom Energy варира от $9,535 в общо възнаграждение годишно за Анализатор на данни в долния край до $306,525 за Химически инженер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Bloom Energy. Последна актуализация: 8/21/2025

$160K

Биомедицински инженер
$225K
Химически инженер
$307K
Инженер по управление
$129K

Анализатор на данни
$9.5K
Експерт по данни
$119K
Електроинженер
$170K
Финансов анализатор
$157K
Хардуерен инженер
$236K
Машинен инженер
$164K
Продажби
$289K
Софтуерен инженер
$72.4K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Bloom Energy, е Химически инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $306,525. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Bloom Energy, е $163,815.

