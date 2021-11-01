Директория на компаниите
Blockchain.com
Blockchain.com Заплати

Заплатата в Blockchain.com варира от $107,529 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $231,985 за Технически програмен мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Blockchain.com. Последно актуализирано: 9/12/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $108K

Дейта инженер

Бизнес развитие
$149K
Специалист по данни
$201K

Маркетинг
$142K
Продуктов дизайнер
$177K
Мениджър продуктов дизайн
$180K
Мениджър софтуерно инженерство
$179K
Технически програмен мениджър
$232K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Blockchain.com, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Blockchain.com е Технически програмен мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $231,985. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Blockchain.com е $178,055.

