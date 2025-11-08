Директория на компаниите
Block
Специалист по данни Ниво

Level 5

Нива в Block

  1. Level 3
  2. Level 4
  3. Level 5
    4. Покажи 3 Повече нива
Средно Годишно Обща компенсация
A$135,221
Основна заплата
A$160,945
Акционерен пакет ()
A$49,053
Бонус
A$0
Най-нови заявки за заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
