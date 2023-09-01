Директория на компаниите
Blinkit
Blinkit Заплати

Заплатата в Blinkit варира от $1,656 общо възнаграждение годишно за Счетоводител в долния край до $84,834 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Blinkit. Последно актуализирано: 9/12/2025

Софтуерен инженер
Software Engineer 1 $34.7K
Software Engineer 2 $48.1K
Software Engineer 3 $84.8K

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Специалист по данни
Median $47.8K
Продуктов мениджър
Median $43.2K

Счетоводител
$1.7K
Административен асистент
$4.8K
Мениджър бизнес операции
$44K
Бизнес аналитик
$24.6K
Аналитик данни
$20.6K
Човешки ресурси
$4.4K
Програмен мениджър
$14K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Blinkit е Софтуерен инженер at the Software Engineer 3 level с годишно общо възнаграждение от $84,834. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Blinkit е $29,655.

