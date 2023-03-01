Директория на компаниите
Blinkist
Blinkist Заплати

Заплатата в Blinkist варира от $49,575 общо възнаграждение годишно за Маркетинг в долния край до $165,219 за Ръководител на екипа в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Blinkist. Последно актуализирано: 9/6/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $76.2K
Ръководител на екипа
$165K
Човешки ресурси
$53.4K

Маркетинг
$49.6K
Продуктов мениджър
$115K
Мениджър софтуерно инженерство
$95.5K
Най-високо платената позиция в Blinkist е Ръководител на екипа at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $165,219. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Blinkist е $85,814.

Други ресурси