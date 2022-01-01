Директория на компаниите
Blink Health
Работите тук? Заявете вашата компания

Blink Health Заплати

Заплатата в Blink Health варира от $35,529 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $504,161 за Мениджър анализ на данни в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Blink Health. Последно актуализирано: 10/10/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
IC4 $35.5K
IC5 $77K

Бекенд софтуер инженер

Продуктов мениджър
Median $235K
Бизнес аналитик
$189K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Мениджър анализ на данни
$504K
Специалист по данни
Median $150K
Продуктов дизайнер
Median $165K
Мениджър софтуерно инженерство
Median $275K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Blink Health, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

Имате въпрос? Попитайте общността.

Посетете общността на Levels.fyi, за да общувате със служители от различни компании, да получавате кариерни съвети и още много.

Посетете сега!

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Blink Health е Мениджър анализ на данни at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $504,161. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Blink Health е $177,025.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Blink Health

Свързани компании

  • Rally Health
  • Nomad Health
  • Healthcare Bluebook
  • Postmates
  • Collective Health
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси