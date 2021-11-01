Директория на компаниите
Blend360
Blend360 Заплати

Заплатата в Blend360 варира от $23,422 общо възнаграждение годишно за Специалист по данни в долния край до $160,800 за Мениджър анализ на данни в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Blend360. Последно актуализирано: 9/5/2025

$160K

Специалист по данни
Median $23.4K
Софтуерен инженер
Median $31.6K

Дейта инженер

Бизнес аналитик
Median $100K

Аналитик данни
$53.7K
Мениджър анализ на данни
$161K
The highest paying role reported at Blend360 is Мениджър анализ на данни at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $160,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blend360 is $53,730.

