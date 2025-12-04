Директория на компаниите
BLAZE
BLAZE Софтуерен инженер Заплати

Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на BLAZE. Последна актуализация: 12/4/2025

Средно общо възнаграждение

$27.6K - $32.7K
Peru
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$24.3K$27.6K$32.7K$34.5K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в BLAZE?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в BLAZE in Peru е с годишно общо възнаграждение от PEN 121,164. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в BLAZE за позицията Софтуерен инженер in Peru е PEN 85,342.

Други ресурси

