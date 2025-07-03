Директория на компаниите
Blacklane
Blacklane Заплати

Заплатата в Blacklane варира от $40,542 общо възнаграждение годишно за Програмен мениджър в долния край до $153,263 за Маркетингови операции в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Blacklane. Последно актуализирано: 10/10/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $87.9K
Мениджър бизнес операции
$64.4K
Аналитик данни
$73K

Маркетингови операции
$153K
Продуктов мениджър
$105K
Програмен мениджър
$40.5K
ЧЗВ

The highest paying role reported at Blacklane is Маркетингови операции at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $153,263. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blacklane is $80,442.

