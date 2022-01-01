Директория на компаниите
Blackbaud Заплати

Заплатата в Blackbaud варира от $41,650 общо възнаграждение годишно за Обслужване на клиенти в долния край до $223,875 за Човешки ресурси в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Blackbaud. Последно актуализирано: 11/17/2025

Софтуерен инженер
Staff B $116K
Senior B $136K

Full-Stack софтуерен инженер

Продуктов мениджър
Median $98.1K
Проектен мениджър
Median $106K

Мениджър на софтуерно инженерство
Median $180K
Бизнес анализатор
$81.3K
Бизнес развитие
$62.3K
Обслужване на клиенти
$41.7K
Човешки ресурси
$224K
Продуктов дизайнер
$101K
Продажби
$95.7K
График на придобиване

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.4%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Blackbaud, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.4% се придобива в 3rd-ГОД (33.40% годишно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Blackbaud е Човешки ресурси at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $223,875. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Blackbaud е $100,500.

