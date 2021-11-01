Директория на компаниите
Black Sesame Technologies
Black Sesame Technologies Заплати

Диапазонът на заплатите на Black Sesame Technologies варира от $85,224 в общо възнаграждение годишно за Човешки ресурси в долния край до $193,800 за Хардуерен инженер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Black Sesame Technologies. Последна актуализация: 8/23/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $190K
Хардуерен инженер
$194K
Човешки ресурси
$85.2K

ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Black Sesame Technologies, е Хардуерен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $193,800. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Black Sesame Technologies, е $190,000.

Други ресурси