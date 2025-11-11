Директория на компаниите
Black & Veatch Конструктивен инженер Заплати в United States

Медианният пакет за възнаграждение на Конструктивен инженер in United States в Black & Veatch възлиза на $107K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Black & Veatch. Последна актуализация: 11/11/2025

Средна заплата
company icon
Black & Veatch
Civil Engineer
Ann Arbor, MI
Общо годишно
$107K
Ниво
4
Основна
$107K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
6 Години
Години опит
8 Години
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Конструктивен инженер в Black & Veatch in United States е с годишно общо възнаграждение от $143,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Black & Veatch за позицията Конструктивен инженер in United States е $107,000.

