Bitvavo Заплати

Диапазонът на заплатите на Bitvavo варира от $77,652 в общо възнаграждение годишно за Експерт по данни в долния край до $137,703 за Ръководител на проект в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Bitvavo. Последна актуализация: 8/25/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $104K

Бекенд софтуерен инженер

Експерт по данни
$77.7K
Продуктов мениджър
$130K

Ръководител на проект
$138K
Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Bitvavo, — это Ръководител на проект at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $137,703. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Bitvavo, составляет $117,110.

