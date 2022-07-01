Директория на компаниите
Bitrise
Bitrise Заплати

Заплатата в Bitrise варира от $52,260 общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $209,040 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Bitrise. Последно актуализирано: 9/12/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Маркетинг
$95.4K
Продуктов дизайнер
$52.3K
Продуктов мениджър
$125K

Програмен мениджър
$133K
Софтуерен инженер
$209K
ЧЗВ

Самая высокооплачиваемая позиция в Bitrise — Софтуерен инженер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $209,040. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Bitrise составляет $124,936.

