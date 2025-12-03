Директория на компаниите
BioLabs
BioLabs Продуктов мениджър Заплати

Средното общо възнаграждение за Продуктов мениджър in Belgium в BioLabs варира от €35.3K до €50.1K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на BioLabs. Последна актуализация: 12/3/2025

Средно общо възнаграждение

$46K - $52.4K
Belgium
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$40.6K$46K$52.4K$57.8K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в BioLabs?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов мениджър в BioLabs in Belgium е с годишно общо възнаграждение от €50,135. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в BioLabs за позицията Продуктов мениджър in Belgium е €35,264.

Други ресурси

