Директория на компаниите
Biogen
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Специалист по данни

  • Всички заплати в Специалист по данни

Biogen Специалист по данни Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Специалист по данни in United States в Biogen възлиза на $185K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Biogen. Последна актуализация: 10/27/2025

Средна заплата
company icon
Biogen
Data Scientist
Cambridge, MA
Общо годишно
$185K
Ниво
Senior
Основна
$150K
Stock (/yr)
$8.3K
Бонус
$26.3K
Години в компанията
0 Години
Години опит
5 Години
Какви са кариерните нива в Biogen?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Специалист по данни оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Специалист по данни в Biogen in United States е с годишно общо възнаграждение от $211,250. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Biogen за позицията Специалист по данни in United States е $162,900.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Biogen

Свързани компании

  • Verizon
  • ViacomCBS
  • Illumina
  • Amgen
  • Vertex Pharmaceuticals
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси