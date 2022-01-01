Директория на компаниите
Bio-Techne Заплати

Заплатата в Bio-Techne варира от $84,000 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $157,785 за Механичен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Bio-Techne. Последно актуализирано: 10/9/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $84K
Специалист по данни
$121K
Механичен инженер
$158K

Програмен мениджър
$121K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Bio-Techne е Механичен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $157,785. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Bio-Techne е $120,747.

