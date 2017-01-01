Директория на компаниите
BigCBigService
Работите тук? Заявете вашата компания
Топ прозрения
  • Споделете нещо уникално за BigCBigService, което може да помогне на други (напр. съвети за интервю, избор на екипи, уникална култура и т.н.).
    • За нас

    BigCBigService offers a convenient online shopping platform where customers can order products from their stores and enjoy direct home delivery, ensuring a safe and reliable shopping experience.

    bigc.co.th
    Уебсайт
    1993
    Година на основаване
    1,250
    Брой служители
    $250M-$500M
    Прогнозни приходи
    Централа

    Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

    Абонирайте се за верифицирани оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

    Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

    Препоръчани работни места

      Не са намерени препоръчани работни места за BigCBigService

    Свързани компании

    • Tesla
    • Intuit
    • PayPal
    • Microsoft
    • Lyft
    • Вижте всички компании ➜

    Други ресурси