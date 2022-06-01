Директория на компаниите
BigBear.ai
BigBear.ai Заплати

Диапазонът на заплатите на BigBear.ai варира от $109,450 в общо възнаграждение годишно за Експерт по данни в долния край до $173,865 за Продуктов дизайнер в горния край.

$160K

Софтуерен инженер
Median $118K

Пълнофункционален софтуерен инженер

Успех на клиента
$171K
Експерт по данни
$109K

Продуктов дизайнер
$174K
ЧЗВ

La compensació total anual mediana informada a BigBear.ai és de $144,363.

