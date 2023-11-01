Директория на компаниите
BIC
BIC Заплати

Диапазонът на заплатите на BIC варира от $48,878 в общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $219,708 за Ръководител на програма в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на BIC. Последна актуализация: 8/19/2025

$160K

Анализатор на данни
$75.9K
Ръководител на програма
$220K
Софтуерен инженер
$48.9K

Ръководител софтуерно инженерство
$122K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в BIC, е Ръководител на програма at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $219,708. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в BIC, е $98,734.

