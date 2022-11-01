Директория на компаниите
BHP
BHP Заплати

Диапазонът на заплатите на BHP варира от $58,621 в общо възнаграждение годишно за Продажби в долния край до $194,281 за Счетоводител в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на BHP. Последна актуализация: 8/19/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $103K

Пълнофункционален софтуерен инженер

Счетоводител
$194K
Корпоративно развитие
$121K

Експерт по данни
$128K
Геоложки инженер
$156K
Хардуерен инженер
$78.5K
Информационен технолог (ИТ)
$88.5K
Машинен инженер
$138K
Продуктов дизайнер
$101K
Продуктов мениджър
$142K
Ръководител на проект
$159K
Продажби
$58.6K
Архитект на решения
$94.2K
Технически ръководител на програма
$181K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в BHP, е Счетоводител at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $194,281. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в BHP, е $124,515.

