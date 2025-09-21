Директория на компаниите
Betterment
Betterment Продуктов мениджър Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Продуктов мениджър in United States в Betterment възлиза на $160K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Betterment. Последна актуализация: 9/21/2025

Средна заплата
company icon
Betterment
Product Manager
New York, NY
Общо годишно
$160K
Ниво
L4
Основна
$160K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
2 Години
Години опит
8 Години
Какви са кариерните нива в Betterment?

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов мениджър в Betterment in United States е с годишно общо възнаграждение от $380,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Betterment за позицията Продуктов мениджър in United States е $171,000.

