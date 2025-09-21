Директория на компаниите
Betterment
  Заплати
  Продуктов дизайнер

  Всички заплати в Продуктов дизайнер

Betterment Продуктов дизайнер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Продуктов дизайнер in United States в Betterment възлиза на $126K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Betterment. Последна актуализация: 9/21/2025

Средна заплата
company icon
Betterment
Product Designer
New York, NY
Общо годишно
$126K
Ниво
L3
Основна
$120K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$6K
Години в компанията
1 Година
Години опит
2 Години
Какви са кариерните нива в Betterment?

$160K

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси

ЧЗВ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Продуктов дизайнер bei Betterment in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $156,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Betterment für die Position Продуктов дизайнер in United States beträgt $120,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Betterment

